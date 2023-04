Czytając niektóre komentarze mam wrażenie, że 2 pasy w mieście to i tak za dużo.

Coś tu za dużo osób myśli, im dalej od prawego pasa to tym więcej można #!$%@?ć.

A może ja się nie znam i jest w prawie jakiś przepis że każdy pas więcej daje +10 do ograniczenia prędkości?