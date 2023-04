idziesz do pracy, zapierniczasz , coś zarobiłeś, płacisz od tego podatek, no ale coś z wypłaty zostało, kupiłeś więc rower, w rowerze zapłaciłeś podatek, miesiąc minął i rower zły, sprzedajesz rower, znowu płacisz podatek, uff masz kasę, wpłacasz do banku na procent, znowu płacisz podatek od zysku



nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy

niewolnictwo 21wieku