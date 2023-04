Gdyby istniał ranking miejsc "tutaj czas się zatrzymał", warszawski Bazar Olimpia zająłby czołową pozycję w całym kraju. Kupisz tam wszystko: od suszonych ryb, przez sztukę wysoką i winyle, aż po stare radia, butle z gazem czy kolekcje ludzików LEGO. Zasada jest prosta: im dalej od głównej alejki, tym ciekawiej.

Pokaż całość

No ale co ma policja sprawdzac legalnosc i zdatnosc do