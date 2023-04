To ze rozwalaja ten kraj gospodarczo to maly pikus, PO tez to robilo dla dobra gospodarki niemieckiej.

Najwiekszy problem jest taki, ze oni coraz bardziej zmieniaja Polske w kraj totalitarny.

Juz nie wspomne o tym, ze Morawiecki to popychadlo globalistow z WEF.

Ale najwiekszy problem mam taki, ze PiS nie ma z kim przegrac bo oPOzycja robi wszystko by wyborow nie wygrac, o czym nas ostatnio dobitnie przekonali glosujac w UE za Pokaż całość