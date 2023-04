Co z tego jak dziś Orban nie jest proukraiński, żeby usatysfakcjonować potomków husarii. trzeba zerwać współpracę z Węgrami! Polaki to emocjonalne cucki, z którymi ciężko mieć jakiś sojusz, bo to jak przewrażliwiona nastolatka przeżywająca swój okres w liceum - 0 pragmatyzmu.