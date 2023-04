Inspekcja pracy w firmie Łukasza Mazura, który wynajął Rutkowskiego

Taka kontrola się skończy najprawdopodobniej na niekorzyść kierowców.

Do tej pory trzepali na czarno albo tylko za dietę która była nieopodatkowana.

Jeżeli urząd stwierdzi że istniał stosunek pracy to za cały okres jaki to stwierdzi trzeba będzie zapłacić składki do ZUS i zaliczkę na podatek. Kierowcy całą otrzymaną wcześniej kasę a nawet i tą jeszcze nie otrzymaną będą musieli oskładkować i opodatkować.

Janusza oczywiście dojadą, ale kierowcy na dzień dobry 60% pensji Pokaż całość