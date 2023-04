Zdziczałe kozy terroryzują miasto. Mieszkańcy chcą ich odstrzelenia

Temat znany od lat, dzikie kozy lazily wczesniej po bardziej odludnych miejscach dookola polwyspu Llyn ale widac ze miasto Llandundno je przyciagnelo. Wiecej jedzenia. Te kozy to takie polskie sarny albo dziki tylko bardziej przyzwyczajone do ludzi. I jedzace wszystko. Problem jest taki ze odludne tereny w walii to pustynie ekologiczne nie wiele co rosnie takze sila rzeczy ciagna do ludzi.