Przecież po to był Wielki Reset ( czytaj covid) żeby każdy rząd mógł sobie zredukować zadłużenie wewnętrzne poprzez dodruk pieniądza. Co mają do tego inne kraje regionu? Też redukowały. Dodajmy do tego pakiety osłonowe dla elektoratu typu 14stka, 15stka, bony turystyczne i mamy co mamy. Wprowadzili bykowe tylnymi drzwiami. Szkoda tylko że przy okazji destabilizują gospodarkę.