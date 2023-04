Daleko mi do Jacka Majchrowskiego, ale te strefy czystego transportu to dobry pomysł. Serio, jeśli kogoś nie stać na samochód z rocznika powyżej 2002, który używany kosztuje notebe koło 5k czyli przy minimalnej jest to półtora pensji, to albo jest zwykłym biedakiem albo co gorsza Januszem, co twierdzi "teeee nowe to tylko psują się 1,9 TDI kopciuch to je karawan".



Trzeba zacząć w końcu regulować prawo.