Polska to polityczny i urzędniczy raj. Czy się śpi czy się leży to dobry pieniądz się należy. Wszystko działa samo na zasadzie jakoś to będzie. Będąc jakimś prezesem czy ministrem można sobie przychodzić do pracy w błogiej nieświadomości. A jedyna faktyczna praca to sposoby jak najbardziej wydoić Polskę. Jeśli Cie przyłapią, że w pracy nic nie robisz, ba kradniesz to wszyscy razem zaśpiewamy nic się nie stało. Luzik arbusik.