Mnie to zastanawia, czy ona utrzymuje go przy życiu z miłości, czy dlatego, że emeryturka leci? Na OIOMIe to i tak się obcy zajmują za publiczną kasę, więc generalnie finansowo i psychicznie Witek jest wygrywką. Nawet jeżeli robi to z miłości i liczy na to, że 70-letni facet się obudzi to i tak jest wygrywką, że nie musi go w domu trzymać.