Nie do końca rozumiem. Prawo stanowi że zboże które wjeżdża do PL zostało przebadane i spełnia wymagane przez UE normy więc czemu kupno/sprzedaż go jest taka kontrowersyjna? Chyba prowadząc firmę można zakładać że rząd przestrzega obowiązującego go prawa?

To próba odwrócenia uwagi od faktu że pis wydał dekret który nakazał nie badać go przez co wjeżdżał syf do Polski. I to osoby za to odpowiedzialne w rządzie powinny siedzieć albo lepiej.