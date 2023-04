Skandaliczne zachowanie w NBA

Dla niekumatych z kim mamy do czynienia:



4× NBA champion (2015, 2017, 2018, 2022)

4× NBA All-Star (2016–2018, 2022)

All-NBA Second Team (2016)

All-NBA Third Team (2017)

NBA Defensive Player of the Year (2017)

4× NBA All-Defensive First Team (2015–2017, 2021)

3× NBA All-Defensive Second Team (2018, 2019, 2022)

NBA steals leader (2017)

NABC National Player of the Year (2012)

Consensus first-team All-American (2012)

Big Ten Player of the Year (2012)

First-team Pokaż całość