W pierwszym momencie chciałem wyzwać policjantów od morderców, ale po obejrzeniu filmów można im zarzucić co najwyżej fatalne niedociągnięcia.

Nie wyłamali drzwi. Nie wdarli się do środka. Nawet nie weszli przez próg. Zapukali do drzwi, a koleś wyszedł do nich z bronią w ręku.

Jeżeli ktoś w środku nocy puka do drzwi i mówi, że to policja, to najprawdopodobniej jest to policja.