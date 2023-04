Tak zmniejszyły się opakowania mrożonek w Biedronce

No takie ceny pamiętałem a to co wypisałem przy produktach to ile mi się "wydawało" że coś kosztuje. Od lat nie narzekam na brak pieniędzy, to i po całej młodości duszenia każdej złotówki zatraciłem odruch sprawdzania cenówek, tylko biorę z półki to co potrzebne lub na co mam ochotę. Chyba czas najwyższy się z powrotem tego nauczyć.