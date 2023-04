Nasz elektrownia atomowa, ostatecznie skończona zostanie pewnie jakoś po 2035r. Pochłonie 5razy wiecej kasy niż planowano i ostatecznie zasili jakieś 15proc zapotrzebowania w kraju (bo na bank zapotrzebowanie na prąd wzrośnie).

Najpotrzebniejsza energia teraz, to energia zdecentralizowana, czyli rozsiane po kraju wiatraki i fotowoltanika, które stawia się szybko i już teraz są w stanie stopniowo wspomagać sieć.

No, ale Wielki Narodowy Koncern Energetyczny nie był by chyba zbytnio zadowolony gdybyśmy uniezależniali się Pokaż całość