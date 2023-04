standard, wszystko zajebiscie - ale nie mi ok ?



-przyjmowac uchodzcow

-tak!

-ok przyjmie pan jednego bo tutaj za mna stoi

....



- czy powolywac do armii wszystkich chlopow

-no jasne

-ok moze pan podpisac ze jest pan chetny bo wlasnie trwa nabor

...



-zwiekszac czy zmniejsza podatki ?

-zwiekszac, przeciez to wszystko dla nas, im wiekszy vat tym piekniejszy swiat

-pracodawca musi wydac 25k zebys ty dostal 15k

.......