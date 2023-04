Złe wieści dla polskich firm. Nie dostaną preferencji na Ukrainie

No ja PRDL. odc. 87775 dlaczego zawsze mam racje.

Ja totalny random od dawna pisalem, czy ktos jeszcze pamieta ile to mielismy zarobic na odbudowie Iraku? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Teraz bedzie dokladnie to samo i juz widze jak niemcy "chcecie miec gwarancje bezpieczenstwa to pozwolcie naszym firmom was odbudowac za nasza kase" pewnie tez nikt nie pamieta jak to niemcy "ratowali" grecje i z powrotem wrocilo do Pokaż całość