Polska nie jest atrakcyjnym krajem dla beżowych przybyszy głównie dlatego, że poziom świadczeń socjalnych jest niższy w porównaniu z tym co proponują Niemcy, Francuzi, Anglicy itd. Nie da rady przebimbać 10 lat bez jednego machnięcia łopatą. Retoryka antyimigracyjna PiSu żeruje na uprzedzeniach i jest tylko po to, żeby skonsolidować wyborców wokół wymyślonego 'wroga z zewnątrz', a prawda jest taka, że jak taki imigrant trafi do Polski to pierwsze czego szuka to dworzec Pokaż całość