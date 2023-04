No tak, zablokujmy tory którymi towary jeżdżą w dwie strony, bo skupy zboża to oszuści (nic nowego). Zamiast rolnicy #!$%@?ć tych, co wprowadzają te zboże do obrotu, to blokują logistykę towarów.

A zboże, które wjeżdża aktualnie nie koniecznie musi trafić do obrotu w Polsce - więc teksty agrounii to czysta demagogia.