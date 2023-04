Jak to było z węglem - Polska dała za darmo węgiel UA a następnie UA sprzedała Polsce ich węgiel swego czasu. To znaczy że za miliardy pomocy UA oni dają nam prąd za darmo czy tylko sprzedają, a tylko my wszystko dajemy za darmo? Jestem pewny jak jest - od pocątku są dwie strony Frajera płatnika oraz korzystającego mającego w dupie realnie frajera ale mówi że ich kocha i bardzo lubi bo Pokaż całość