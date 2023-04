Zastanówcie się czasami jakie głupot wypisujecie. Jeśli ktoś szybko reaguje w takiej sytuacji to oznacza tyle, że jest do nich przyzwyczajony, faktycznie super sprawa. Tak samo zawsze powtarzam, cieszmy się że mamy taką nieudolną policję jak przychodzi do jakiejś strzelaniny, bo to świadczy o tym, że mamy tak spokojny kraj, że nie mają gdzie nabierać doświadczenia.Wam się za dobrze żyje w Europie i nie umiecie nawet tego docenić.