Mam #!$%@? co piszą i w co wykopki wierzycie, mi covid przeszedł 2 dni po braniu amantadyny zgodnie z zaleceniami na jego stronie. Czy konkretnie to mi pomogło? Nie wiem, bo brałem też inne leki zalecane na jego stronie. Czy covid by przeszedł tak samo gdybym amantadyny nie wziął? Nie wiem. Ale wiem,że jakbym zachorował ponownie to na 100% bym amantadyne wziął tak jak wcześniej.

Ciekawy jestem tylko co brali wszyscy ci Pokaż całość