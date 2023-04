Ach jak jej się spieszyło na ten autobus i nie zdążyła. Sam mialem taką sytuację. Kobieta na czerwonym wybiegła za ciężarówki bo chciała zdążyć na tramwaj. Prosto mi przed maskę, uratowało ją tylko to, że jechałem powoli bo dosłownie przed chwilką zmieniło się światło. I jeszcze ta agresja co ja sobie myślę, bo jadę przepisowo, a ona się spóźni 5 minut do kuchni.