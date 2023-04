Ech, przecież to zależy od etapu życia kobiety i jej potrzeb. Ogólnie można podzielić wymagania kobiet względem mężczyzn na dwie grupy:

1. Atrakcyjny fizycznie facet jako dostawca nasienia, żeby dzieci były równie atrakcyjne

2. Dostawca zasobów (kasa, majątek, pozycja społeczna) żeby dzieci można bezpiecznie odchować i miały szansę dorosnąć



Jeśli uda się obie te potrzeby połączyć w jednym facecie to fajnie. Ale jeśli tak się nie uda to będzie co najmniej dwóch Pokaż całość