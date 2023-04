To tzw "toleracja" czyli:

1. jak ktoś powie chociażby źle spojrzy na środowiska inkluzywne to będzie ogłoszony jako faszysta, xyz-fob itp

2. Jak ktoś ze środowiska napadnie innych - to jest to przejaw tolerancji...

I więcej takich przypadków tym szybciej się zakończy ten cyrk...