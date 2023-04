Ale się tu katoszurów zleciało XD. Typ dokonał aktu wandalizmu i za to odpowie. Tu już go wszyscy wrzucają do wrogiego plemienia i chcą to całe plemię atakować. Pięknie was rozegrali. Plemienne odruchy powróciły dzięki naszym prawdziwym katolikom.



Fakt jak bardzo boli niektórych ludzi, obrażanie ich bożka, demaskuje tylko jak płytko pojmują wiarę i nauki samego JP2.