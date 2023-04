To Rosja odwróciła się od Armenii w trakcie niedawnej agresji Azerbejdżanu. Od wielu lat w zamian za gwarancje bezpieczeństwa Armenia była politycznie podległa Rosji i dała jej tez znaczny wpływ na gospodarkę np. oddając w kontrolę branże i przedsiębiorstwa. Gdy przyszło do konfliktu z Azerbejdżanem wspieranym nieoficjalnie przez Turcję, okazało się że Rosja ma na to wyrąbane.