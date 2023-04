Inflacyjne święta. Tak drogo nie było od 30 lat

Jeżeli ktoś pisze "tak drogo nie było od 30 lat" to z pewnością #!$%@?.



Każdy. Ale to dosłownie każdy, kto rzeczywiście pamięta święta w 1993 (ale jako dorosły, a nie jako " przyszły plan pięcioletni") to doskonale wie jak wtedy było #!$%@?.



Zgaduję, bo nie chce mi się tego wysrywu czytać, że autor wziął wskaźnik inflacji i stwierdza, że "no tak drogo jeszcze nie było". I kompletnie w dupie ma to, że Pokaż całość