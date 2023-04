Co za problem wymieszać to z naszym polskim zdrowym zbożem tak by zmniejszyć ilość mykotoksyn.

Potem wrzucić to do silosów na później i będziemy zabezpieczeni przed głodem o którym się trąbi wszędzie.

Jeszcze będą od nas kupować z pocałowaniem w rękę. Ewentualnie sprzedawać to do afryki. Tam nikomu nie przeszkadza czy zboże zdrowe czy nie.