Przecież to co się działo w tym serialu zaprzecza nawet nowo logice, a co dopiero takie zwykłej codziennej.

Zachowania postaci były krojone przez jakiegoś zakompleksionego idiotę który w życiu ani jednej książki nie przeczytał ani tym bardziej nie żył wśród ludzi nawet jednego dnia. Zachowania przeczące zdrowemu rozsądkowi to jeszcze pal licho, ale robienie z elfów, a szczególnie Galadrieli chaotycznych i narwanych istot to obraza dla tej spuścizny.

