Zachód, w tym USA, jeszcze w listopadzie sądził, że należy skłonić Ukrainę do negocjacji pokojowych, aby zakończyć tę wojnę. Krym i dwie republiki miałyby oficjalnie zostać po stronie rosyjskiej.Ale tak naprawdę to po stronie Rosji nie było woli do tego. Bo dla niej to byłaby jednak strategiczna przegrana.Więc Zachód uznał, że skoro Rosja nie chce, to trzeba pomóc Ukrainie doprowadzić do sytuacji, gdy w dłuższej perspektywie odzyskuje Krym