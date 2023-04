Oczywiście ciężko powiedzieć co dziewczynka miała w głowie - ale Chińczycy, szczególnie tacy z zadupi jak na filmiku mają nasrane w głowach na punkcie chłopców i nie krępują się traktować dzieci płci męskiej bardzo ulgowo, a dzieci płci żeńskiej wyraźnie gorzej. Do tego stopnia, że kobiety bywają nawet zmuszane przez rodziny do oddawania życiowych oszczędności po to, żeby młodzi mężczyźni mogli kupić mieszkania i to nawet nie ich bracia... Każdy kto ma Pokaż całość