Temat już nieaktualny jak zazwyczaj gdy trafia do mainstreamu.



Ceny drewna ma giełdzie wróciły do poziomu sprzed covida w okolice wieloletniej średniej. Biorąc jednak pod uwagę zmiany w kursie USD/PLN to drewno dzisiaj kosztuje tyle samo co w 2002, ale 3-4x więcej niż w dołku z 2008/09 z dolarem po 2 PLN i tanim drewnem na giełdzie.



Lasy Państwowe mają swoją politykę dla małych tartaków i chronią ich przed zawirowaniami, ale nie