ale to w ogóle technicznie możliwe przy jakiejś solidnej formie szyfrowania? No, chyba, że szyfrowanie będzie zabronione ale to wtedy zwykłe SMS będą to samo potrafić. Zresztą, nawet SMS może być zaszyfrowany tekstem jawnym, w końcu w PRL ludzie listy pisali, na kopertach pieczątka "OCENZUROWANO" była a list dochodził, nawet, jeżeli przekazywał treści inne, niż widoczne.