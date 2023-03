Art. 278a. [Kradzież szczególnie zuchwała]

§ 1.

Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli dobrze pamiętam, to oni tam podjechali radiowozem albo jakimś innym pojazdem służbowym z policji, więc można to spokojnie podciągnąć pod:Bo mieli totalnie #!$%@? i liczyli, że nikt ich nie złapie. Ostatni babie co #!$%@?ła papier toaletowy przyklepali art 278a, a dwóm antyperspirantom co składali przysięgę przyklepali wykroczenie.