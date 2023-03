Pokaż całość

Dwie sprawy:1. To jest chore. Niezależnie od tego, czy to transy czy nie. To prezentowanie treści porno dzieciom.2. @ Richyrich - w opisie masz błąd (nie wiem czy celowo czy nie, nie oceniam) - ta dziewczynka na końcu, w mojej opinii, nie mówi o tym, że chce sobie piersi obciąć, a to, że chce też doznać takiego stanu euforii, żeby, jak sama stwierdziła, "latać". I o to jej chyba chodziło.Moje