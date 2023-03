"Zielona wyspa" wynikala w duzej mierze ze stosunku wielkosci rynkow finansowych do PKB.

Dla PL bylo to wtedy ok. 120%. Kraje, ktore sie wywalaly na ryj mialy 200-300%+.

Tusk mial tyle zaslug w "zielonej wyspie" co PiS we wzroscie realnych zarobkow przed 2020...

Dzbany probuja przypisac sobie "zaslugi" wynikajace po prostu ze struktury PL gospodarki / cyklu koniunkturalnego.