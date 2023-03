Pokaż całość

1. To gdzie ma się wybiegać!2. Przecież posprzątałem!3. Niech sam sobie pan smycz założy i zobaczy jak to jest!4. Proszę się nie bać, on nie gryzie, on chce się tylko pobawić i przywitać.5. Strasznie pana przepraszam, nie wiem dlaczego to zrobił.6. Ten znak nie ma żadnej mocy prawnej!7. Taaa... nooo.. hehe....cooo...8. Jeszcze nic nikomu się nie stało!9. Miał pan kiedyś wogóle psa?