W latach 2013-2021 na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach Polska zarobiła blisko 60 mld zł z czego do budżetu trafiło ponad 51 mld zł - poinformował resort klimatu i środowiska. ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) ciekawe na co poszły te pieniążki ale chyba nie na inwestycje w energetykę i gospodarkę.