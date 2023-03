"(..) dziennikarka podkręca i robi show płacze (..) nasi policjanci mogli pozwolić sobie na różne gadki (..) w tym domu był taki bałagan jak na melinie to ten wygląd uśpił ich czujność"



Naruszyli mir domowy. Zakuli obywatelkę w kajdanki - przy jej dzieciach sic! - przeszukali jej rzeczy i na koniec polska policja napisała taki komentarz?



Panowie policjanci, nie dziwcie się później, że społeczeństwo na was pluje i was nie szanuje.