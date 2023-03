Prezes i policja zachowali sie tak jak mozna sie bylo tego spodziwac, czyli ponizej krytyki ALE...

No trzeba byc uposledzonym, by podczas toczacej sie wojny za nasza granica, gdy co chwila slyszy sie o probach (udanych lub nie) sabotazowych w krajach zachodnich, wpasc na pomysl by filmowac sobie obiekty nalezace do infrastruktury krytycznej kraju.

Jasne ze mozna to filmowac, nikt mu nie zabroni, no ale trzeba miec troche rozsadku w glowie, by Pokaż całość