Od 2015 r. obciążenia publicznoprawne zwiększyły się o 4,3 proc. w stosunku do PKB. Oznacza to, że w porównaniu do 2015 r. rocznie płacimy o ponad 110 miliardów więcej. Tymczasem unijna średnia wzrostu wynosi zaledwie 0,9 proc. PKB. Podatki i składki w Polsce wzrosły najbardziej w całej UE