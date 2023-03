Mój dzieciak miał mieć tam operacje usuwania migdałów. Chłopak 3,5 lat ledwo oddycha, w nocy się budzi kilka razy i dostałem SMSA "Operacja zaplanowana na dzień 30.03.,2023 się nie odbędzie." I tyle., Dziecko miesiąc nie może chorować przed wycinaniem więc wzięte urlopy aby do przedszkola nie chodziło, zaangażowana całą rodzina a tutaj po prostu smsa wysłali. I co teraz zrobić? Zapisać się do następnego szpitala, to kolejne prywatne wizyty u Laryngologów, skierowania, Pokaż całość