Podpowiem wam, powody są dwa.

Pierwszy to popyt, benzyna nie może być 2x tańsza niż u sąsiada bo przy otwartych granicach po prostu wykupią.

Drugi to wspaniali debile z UE, którzy postanowili wykończyć rynek aut spalinowych a więc wszystkie europejskie koncerny paliwowe.

Zatem musicie przyzwyczaić się do drogich paliw, bo taki koncern jeden czy drugi musi się przestawić na mega drogie OZE. A to kosztuje. A kto za to zapłaci? No wy Pokaż całość