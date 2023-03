A kto inny pozwoli tak jawnie kraść i rozkradać państwo jak swoi swoim. Całe LP moim zdaniem są do likwidacji a ludzie do zwolnienia dyscyplinarnego. Niech się tymi sprawami zajmują uniwersytety od strony ochrony, planowania jak i ekonomii. A nie badny traktujące to jak własnośc i robiące sobie gigantczne fortuny kosztem polaków i ich dobra narodowego.