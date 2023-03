Lasy muszą być karczowane, bo nie ma hajsu na socjal! tak samo jak są teraz sztucznie utrzymywane ceny podstawowych surowców, które sprzedaje Polakom PIS! Polaczkom najwidoczniej to nie przeszkadza grunt ze co miesiac wplywa 500 plus a kto wie za kilka miesiecy bedzie to 800 plus...... nie ma nigdzie protestow, nawet wsciekle macice z parasolkami sie zwinely