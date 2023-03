Wiem jedno, gdyby nie to nagranie to policja zatrzymala by je... nigdy (bo takie rzeczy, jak jestes poszkodowany, to mozesz sobie zglaszac w nieskonczonosc,w #!$%@?...u). paly sie tym zajely, bo poszlo do mediow, tyle. A takich historii sa dziesiatki codziennie. Ale z radarem stoja bezzmiennie w 3-5 miejsach jednoczesnie w miescinie moich rodzicow, o malo jeden ch...jek dalby mi sie rozjechac dzisiaj, tak sie wyrywal do zatrzymania kogos na 2-gim pasie. Mam Pokaż całość