Nie tylko rolnicy. W Holandii strajkują dziś niemal wszystkie szpitale

W PL też przydałby się masowy strajk biedaPracujących.

Jakby "elitom" np. zabrakło podstawowych produktów w sklepach, śmieci nie wywieziono, chałupy nie posprzątano to myślę, że nagle okazałoby się, że np. praca na magazynie jest więcej warta, niż to gUwno co się płaci.