To pewnie się skończy jak pomysł z zakazem aut spalinowych, zostanie oprotestowane, a to jest jeszcze gorsze. Nie do zrealizowania w większości krajów. Gigantyczne koszta, w Polsce masa starych domów na wsi by poleciała, nikt by tego nie remontował. Lepiej zneutralizować klimatycznie europosłów.